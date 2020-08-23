В Украине уже почти 105 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 987

"За прошедшие сутки в Украине заболели 1 987 человек, из них 159 детей, а также 88 медработников. Были госпитализированы 343 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 27 летальных случаев. При этом выздоровели 500 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболело 104 958 человек, из них 7 140 детей и 10 455 медиков", - сказал министр.

Всего с его слов в Украине выздоровели 52 235 пациентов, а летальных случаев - 2 271.

Напомним, количество выявленных случаев заражения коронавируса в мире в воскресенье составляет более 23,1 млн, более 803 тысячи человек умерли.