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Тимошенко: нова Конституція має бути суспільним договором, який зруйнує монополізм олігархів на владу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Новий суспільний договір, тобто нова Конституція є головною умовою для побудови справедливої та сильної України. Про це заявила лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

За її словами, чинна Конституція 1996 року виконала головне завдання — закріпила державність, але водночас має низку вад.

По-перше, Конституція де-факто “цементувала кланово-олігархічні домовленості”: “Чинна Конституція стала міжолігархічним, а не суспільним договором. Саме тому потрібне ухвалення нового Основного закону, який працюватиме в інтересах народу, а не кланів”.

По-друге, саме через олігархічні домовленості український народ був позбавлений головного права — бути єдиним джерелом влади.

Третя вада чинної Конституції, за словами Тимошенко, полягає в тому, що всі гілки влади є безконтрольними, а тому абсолютно безвідповідальними.

“Конституція для правителів та чиновників держави має бути правовою Біблією, але в Україні вона знаходиться в руках махрових „атеїстів“, які не просто її не виконують, але інколи навіть і не читали”, — зауважила народний депутат.

Фундаментальною вадою чинної Конституції, за словами Тимошенко, тє надзвичайно слабке місцеве самоврядування: “Україна має бути унітарною державою, але потребує фундаментального посилення прав місцевого самоврядування”.

Ще однією проблемою, яку створює чинна Конституція, є недовіра українців до чинної судової системи, підкреслила лідера “Батьківщини”.

“Вони вважають її несправедливою та недоступною для більшості людей”, — зазначила вона.

Лідер “Батьківщини” зазначила, що в чинній Конституції права та свободи людей “ніким і нічим не гарантовані”: “У Конституції зазначені глибокі та системні права та свободи людей, які тотально проігноровані всіма гілками влади. У Основному законі унормовані абсолютно безпрецедентні права влади і зафіксовані лише обов’язки людей”.

Юлія Тимошенко переконана, що наразі суспільство має створити потужну концепцію нового суспільного договору — проект нової Конституції, який стане чітким ультиматумом для всіх кандидатів у президенти та який новий президент повинен винести на Всенародний референдум.

Політик впевнена, що за 9 місяців внаслідок суспільної дискусії має народитися проект гармонійного суспільного договору, у якому представники влади не можуть змінювати навіть кому.

“Я як кандидат у президенти і команда партії „Батьківщина“ — однодумці з українським суспільством щодо „перезаснування держави“ на основі нового суспільного договору, який би закріпив права і свободи людей, забезпечив справжні фундаментальні гарантії виконання цих прав і свобод. Ми будемо учасниками і партнерами українського суспільства, щоб у новій Конституції була започаткована сильна система управління державою, якою є парламентська форма правління. Ми маємо забезпечити систему безпеки і оборони, яка не дозволить більше жодному агресору вломитися в нашу країну та вбивати українців”, — наголосила вона.

Як підсумувала Юлія Тимошенко, саме новий суспільний договір стане основою сильної держави і сильної України.

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