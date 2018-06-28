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Тимошенко: новая Конституция должна быть общественным договором, который разрушит монополизм олигархов на власть

Тимошенко: новая Конституция должна быть общественным договором, который разрушит монополизм олигархов на власть

Киев  •  УНН

 • 4452 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Новый общественный договор, то есть новая Конституция является главным условием для построения справедливого и сильной Украины. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .

По ее словам, действующая Конституция 1996 года выполнила главную задачу - закрепила государственность, но одновременно имеет ряд недостатков.

Во-первых, Конституция де-факто "цементировала кланово-олигархические договоренности": "Действующая Конституция стала межолигархических, а не общественным договором. Именно поэтому требуется принятие нового Основного закона, который будет работать в интересах народа, а не кланов ".

Во-вторых, именно из-за олигархические договоренности украинский народ был лишен главного права - быть единственным источником власти.

Третий недостаток действующей Конституции, по словам Тимошенко, заключается в том, что все ветви власти бесконтрольными, а потому абсолютно безответственными.

"Конституция для правителей и чиновников государства должна быть правовой Библии, но в Украине она находится в руках махровых" атеистов ", не просто ее не выполняют, но иногда даже и не читали", - отметила народный депутат.

Фундаментальной недостатком действующей Конституции, по словам Тимошенко, е чрезвычайно слабое местное самоуправление: "Украина должна быть унитарным государством, но требует фундаментального усиления прав местного самоуправления".

Еще одной проблемой, которую создает действующая Конституция, есть недоверие Украинский действующей судебной системы, подчеркнула лидер "Батькивщины".

"Они считают ее несправедливой и недоступной для большинства людей", - отметила она.

Лидер "Батькивщины" отметила, что в действующей Конституции права и свободы людей "никем и ничем не гарантированы": "В Конституции указанные глубокие и системные права и свободы людей, которые тотально проигнорированы всеми ветвями власти. В Основном законе урегулированы абсолютно беспрецедентные права власти и зафиксированы лишь обязанности людей ".

Юлия Тимошенко убеждена, что сейчас общество должно создать мощную концепцию нового общественного договора - проект новой Конституции, который станет четким ультиматумом для всех кандидатов в президенты и новый президент должен вынести на всенародный референдум.

Политик уверена, что за 9 месяцев в результате общественной дискуссии должен родиться проект гармоничного общественного договора, в котором представители власти не могут менять даже кому.

"Я как кандидат в президенты и команда партии" Батькивщина "- единомышленники с украинским обществом по" переоснование государства "на основе нового общественного договора, который бы закрепил права и свободы людей, обеспечил настоящие фундаментальные гарантии выполнения этих прав и свобод. Мы будем участниками и партнерами украинского общества, чтобы в новой Конституции была основана сильная система управления государством, какова парламентская форма правления. Мы должны обеспечить систему безопасности и обороны, которая не позволит больше ни одному агрессору вломиться в нашу страну и убивать украинский ", - отметила она.

Как подытожила Юлия Тимошенко, именно новый общественный договор станет основой сильного государства и сильной Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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