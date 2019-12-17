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Time: Нафтогаз подав до суду на уряд України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Влітку 2019 року український уряд передав права на розробку величезного комплексу нафтових і газових родовищ в країні американської компанії, яка знаходиться в спільному володінні колишнього соратника міністра енергетики США Ріка Перрі. Це рішення викликало невдоволення керівників компанії НАК "Нафтогаз України", яка брала участь в конкурсі. Тепер вона подала позов до суду на українську владу і вимагає скасувати угоду, пише видання Time із посиланням на два джерела, передає УНН.

Повідомляється, що позов був поданий в минулу п'ятницю вдень до окружного адміністративного суду Києва, повідомляють джерела Time.

У проекті скарги, отриманому виданням в понеділок, Нафтогаз стверджує, що в липні уряд України діяло незаконно і з упередженістю, коли надало нафтові і газові родовища американської компанії, яка знаходиться в спільному володінні Майкла Блейзера, одного з давніх союзників Перрі.

"Пропозиція, подана нашою компанією, була оцінена міжвідомчим комітетом, відповідно до рекомендацій групи незалежних експертів. Завданням України було і залишається залучення такого необхідного зарубіжного досвіду та інвестицій для пошуку нових родовищ - мета, що просувається до цього рішення", - написав Блейзер в електронному листі в Time.

Як повідомлялося раніше в УНН, влітку цього року, вперше за довгий час були проведені 10 конкурсів на укладення угоди про розподіл продукції (видобуток природного газу). На конкурси були виставлені 9 ділянок на суші і 1 ділянку на шельфі Чорного моря. Після оголошення переможців конкурсів з'явилися незадоволені серед учасників, які не здобули перемогу.

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