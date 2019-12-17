Time: Нафтогаз подав до суду на уряд України

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Влітку 2019 року український уряд передав права на розробку величезного комплексу нафтових і газових родовищ в країні американської компанії, яка знаходиться в спільному володінні колишнього соратника міністра енергетики США Ріка Перрі. Це рішення викликало невдоволення керівників компанії НАК "Нафтогаз України", яка брала участь в конкурсі. Тепер вона подала позов до суду на українську владу і вимагає скасувати угоду, пише видання Time із посиланням на два джерела, передає УНН.