Time: Нафтогаз подал в суд на правительство Украины

Сообщается, что иск был подан в минувшую пятницу днем в окружной административный суд Киева, сообщают источники Time.

В проекте жалобы, полученном изданием в понедельник, Нафтогаз утверждает, что в июле правительство Украины действовало незаконно и с предвзятостью, когда предоставило нефтяные и газовые месторождения американской компании, которая находится в совместном владении Майкла Блейзера, одного из давних союзников Перри.

"Предложение, поданное нашей компанией, было оценено межведомственным комитетом, в соответствии с рекомендациями группы независимых экспертов. Задачей Украины было и остается привлечение столь необходимого зарубежного опыта и инвестиций для поиска новых месторождений - цель, продвигаемая этому решению", - написал Блейзер в электронном письме в Time.

Как сообщалось ранее в УНН, летом этого года, впервые за долгое время были проведены 10 конкурсов на заключение соглашения о разделе продукции (добыча природного газа). На конкурсы были выставлены 9 участков на суше и 1 участок на шельфе Черного моря. После объявления победителей конкурсов появились недовольные среди участников, которые не одержали победу.