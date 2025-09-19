Тім Бертон і Моніка Беллуччі оголосили про розірвання стосунків
Голлівудський режисер Тім Бертон та італійська акторка Моніка Беллуччі заявили про розлучення у п'ятницю. Вони підкреслили, що це спільне рішення, прийняте з великою повагою та глибокою турботою одне про одного.
Деталі
Голлівудський режисер Тім Бертон та італійська акторка й модель Моніка Беллуччі оголосили про розлучення у п'ятницю.
З великою повагою та глибокою турботою одне про одного Моніка Беллуччі та Тім Бертон вирішили розлучитися
Попередні стосунки зірок
Беллуччі має двох дітей від 14-річного шлюбу з французьким актором та колегою по фільму "Незворотність" Венсаном Касселем, який закінчився у 2013 році.
Бертон був у тривалих стосунках з британською акторкою Геленою Бонем Картер до 2014 року. У пари також двоє спільних дітей.
Доповнення
У 2023 році Беллуччі підтвердила свій роман з Бертоном у 2023 році, і він запропонував їй роль у торішній комедії жахів "Бітлджус", продовженні його блокбастера 1988 року.
Беллуччі зіграла Долорес, злу істоту, схожу на Франкенштейна, яка прагне помститися своєму колишньому чоловікові, якого грає Майкл Кітон.
