Тім Бертон і Моніка Беллуччі оголосили про розірвання стосунків

Голлівудський режисер Тім Бертон та італійська акторка Моніка Беллуччі заявили про розлучення у п'ятницю. Вони підкреслили, що це спільне рішення, прийняте з великою повагою та глибокою турботою одне про одного.

Фото: www.instagram.com/burtonbellucci