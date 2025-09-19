Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о разрыве отношений
Киев • УНН
Голливудский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи заявили о разводе в пятницу. Они подчеркнули, что это совместное решение, принятое с большим уважением и глубокой заботой друг о друге.
Детали
Голливудский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса и модель Моника Беллуччи объявили о разводе в пятницу.
С большим уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться
Предыдущие отношения звезд
У Беллуччи двое детей от 14-летнего брака с французским актером и коллегой по фильму "Необратимость" Венсаном Касселем, который закончился в 2013 году.
Бертон был в длительных отношениях с британской актрисой Хеленой Бонем Картер до 2014 года. У пары также двое общих детей.
Дополнение
В 2023 году Беллуччи подтвердила свой роман с Бертоном в 2023 году, и он предложил ей роль в прошлогодней комедии ужасов "Битлджус", продолжении его блокбастера 1988 года.
Беллуччи сыграла Долорес, злое существо, похожее на Франкенштейна, которое стремится отомстить своему бывшему мужу, которого играет Майкл Китон.
