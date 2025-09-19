Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о разрыве отношений

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 9820 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 8680 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 14809 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 30343 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 30618 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 48381 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 43938 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64864 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44643 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52332 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.3м/с
53%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 24221 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 23913 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 19411 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 16396 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 17445 просмотра
публикации
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 9818 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 14807 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 48381 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 56431 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 81608 просмотра
Актуальные люди
Сергей Марченко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Турция
Литва
Реклама
УНН Lite
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 16 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 7352 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 9536 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22371 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 41575 просмотра
Актуальное
ТикТок
Ми-8
СВИФТ
YouTube
ЧатГПТ

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о разрыве отношений

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Голливудский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи заявили о разводе в пятницу. Они подчеркнули, что это совместное решение, принятое с большим уважением и глубокой заботой друг о друге.

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о разрыве отношений
Фото: www.instagram.com/burtonbellucci

Знаменитый режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи сообщили, что расстаются, подчеркнув, что это - совместное решение. Об этом пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Голливудский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса и модель Моника Беллуччи объявили о разводе в пятницу. 

С большим уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться

- говорится в совместном заявлении.

Предыдущие отношения звезд

У Беллуччи двое детей от 14-летнего брака с французским актером и коллегой по фильму "Необратимость" Венсаном Касселем, который закончился в 2013 году.

Бертон был в длительных отношениях с британской актрисой Хеленой Бонем Картер до 2014 года. У пары также двое общих детей.

Дополнение

В 2023 году Беллуччи подтвердила свой роман с Бертоном в 2023 году, и он предложил ей роль в прошлогодней комедии ужасов "Битлджус", продолжении его блокбастера 1988 года.

Беллуччи сыграла Долорес, злое существо, похожее на Франкенштейна, которое стремится отомстить своему бывшему мужу, которого играет Майкл Китон.

Звезда "Черной пантеры" возвращается в Marvel в новой части "Мстителей"27.08.25, 10:04 • 7278 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКультураНовости Мира