Тіло військовослужбовця виявили у річці в Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Рівному виявили тіло військовослужбовця в річці Устя. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Сьогодні, 17 листопада, близько дев’ятої ранку у річці Устя, поблизу залізничного вокзалу, місцева жителька виявила тіло чоловіка. Ним виявився 37-річний житель Волинської області, який проходив службу у Володимир-Волинській військовій частині.
На тілі загиблого ознак насильницької смерті виявлено не було. Наразі тіло направлено на експертизу у морг Рівненської ЦРЛ.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.