Тело военнослужащего обнаружили в реке в Ровно

Сегодня, 17 ноября, около девяти утра в реке Устье, возле железнодорожного вокзала, местная жительница обнаружила тело мужчины. Им оказался 37-летний житель Волынской области, который проходил службу в Владимир-Волынской воинской части.

На теле погибшего признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас тело направлено на экспертизу в морг Ровенской ЦРБ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.