Тело военнослужащего обнаружили в реке в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Ровно обнаружили тело военнослужащего в реке Устье. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.
Сегодня, 17 ноября, около девяти утра в реке Устье, возле железнодорожного вокзала, местная жительница обнаружила тело мужчины. Им оказался 37-летний житель Волынской области, который проходил службу в Владимир-Волынской воинской части.
На теле погибшего признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас тело направлено на экспертизу в морг Ровенской ЦРБ.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.