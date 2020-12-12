Тіло Кім Кі Дука кремують в Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У зв’язку з транспортними труднощами через пандемію COVID-19 тіло Кім Кі Дука кремують у Латвії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.
“Тіло південнокорейського режисера Кіма Кі Дука, який помер від ускладнень COVID-19 у Латвії, ймовірно, кремують у балтійській країні… Сім'я Кіма звернулася до посольства Південної Кореї в Латвії з проханням подбати про похорон… Посилаючись на труднощі в роботі транспорту через пандемію COVID-19”, - повідомили у ЗМІ.
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Зазначається, що посольство Південної Кореї у Латвії веде переговори з родиною щодо процесу похорону.
Нагадаємо, у Латвії від COVID-19 помер культовий південнокорейський режисер Кім Кі Дук.