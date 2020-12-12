Тело Ким Ки Дука кремируют в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В связи с транспортными трудностями из-за пандемии COVID-19 тело Ким Ки Дука кремируют в Латвии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.
"Тело южнокорейского режиссера Кима Ки Дука, который умер от осложнений COVID-19 в Латвии, вероятно, кремируют в балтийской стране ... Семья Кима обратилась в посольство Южной Кореи в Латвии с просьбой позаботиться о похоронах ... Ссылаясь на трудности в работе транспорта из-за пандемии COVID-19", - сообщили в СМИ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер российский актер Валентин Гафт
Отмечается, что посольство Южной Кореи в Латвии ведет переговоры с семьей о процессе похорон.
Напомним, в Латвии от COVID-19 умер культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.