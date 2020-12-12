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Помер російський актор Валентин Гафт

Помер російський актор Валентин Гафт

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Актор Валентин Гафт помер в суботу у віці 85 років. Про це повідомила ТАСС його дружина Ольга Остроумова, передає УНН.

"Так, його не стало. Це сьогодні відбулося", - сказала дружина.

Довідка: Валентин Гафт - радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер, поет і письменник. Народний артист РРФСР (1984).

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Серед найбільш популярних кіноробіт Валентина Гафта: лакей Брассет в музичному фільмі "Здрастуйте, я ваша тітка!" за мотивами п'єси Брендона Томаса "Тітка Чарлея" (1975, режисер Віктор Титов), Ігор в мелодрамі "Денний поїзд" (1976, Інеса Селезньова), голова гаражного кооперативу Сидорин в трагікомедії "Гараж" (1979, Ельдар Рязанов), полковник Іван Покровський в комедії "Про бідного гусара замовте слово" (1980, Ельдар Рязанов), Аполлон Сатанеєв в музичній комедії "Чародії" за мотивами повісті Аркадія і Бориса Стругацьких "Понеділок починається в суботу" (1982, Костянтин Бромберг), Павло Іконніков в детективі "Візит до Мінотавра" (1987, Ельдор Уразбаєв), Дмитро Логінов в трагікомедії "Небеса обітовані"(1991, Ельдар Рязанов), присяжний в драмі "12" (2007, Микита Михалков) та ін. в цілому його фільмографія налічує понад сто ролей в різних фільмах і серіалах.

Актор займався озвучуванням мультиплікаційних фільмів. Брав участь у записі понад двадцяти радіоспектаклів.

Валентин Гафт відомий як письменник і поет, особливо популярні створені ним епіграми. Автор книг "Я поступово пізнаю ..." (1997), "Життя - театр" (1998, спільно з Леонідом Філатовим), "Сад забутих спогадів" (1999), "Червоні ліхтарі" (2007), "Мостова" (2017) і ін.

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