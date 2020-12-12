Умер российский актер Валентин Гафт

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69416 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91869 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114401 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149572 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198160 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194620 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281651 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331387 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157969 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143213 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Умер российский актер Валентин Гафт

Умер российский актер Валентин Гафт

Киев  •  УНН

 • 59346 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Об этом сообщила ТАСС его жена Ольга Остроумова, передает УНН.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала жена.

Справка: Валентин Гафт - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984).

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Среди наиболее популярных киноработ Валентина Гафта: лакей Брассет в музыкальном фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" по мотивам пьесы Брэндона Томаса "Тетка Чарлея" (1975, режиссер Виктор Титов), Игорь в мелодраме "Дневной поезд" (1976, Инесса Селезнева), председатель гаражного кооператива Сидорин в трагикомедии "Гараж" (1979, Эльдар Рязанов), полковник Иван Покровский в комедии "О бедном гусаре замолвите слово" (1980, Эльдар Рязанов), Аполлон Сатанеев в музыкальной комедии "Чародеи" по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (1982, Константин Бромберг), Павел Иконников в детективе "Визит к Минотавру" (1987, Эльдор Уразбаев), Дмитрий Логинов в трагикомедии "Небеса обетованные" (1991, Эльдар Рязанов), присяжный в драме "12" (2007, Никита Михалков) и др. В общей сложности его фильмография насчитывает более ста ролей в различных фильмах и сериалах.

Актер занимался озвучиванием мультипликационных фильмов. Принимал участие в записи более двадцати радиоспектаклей.

Валентин Гафт известен как писатель и поэт, особенно популярны созданные им эпиграммы. Автор книг "Я постепенно познаю…" (1997), "Жизнь - театр" (1998, совместно с Леонидом Филатовым), "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Красные фонари" (2007), "Мостовая" (2017) и др.

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