Умер российский актер Валентин Гафт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Об этом сообщила ТАСС его жена Ольга Остроумова, передает УНН.
"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала жена.
Справка: Валентин Гафт - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984).
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Среди наиболее популярных киноработ Валентина Гафта: лакей Брассет в музыкальном фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" по мотивам пьесы Брэндона Томаса "Тетка Чарлея" (1975, режиссер Виктор Титов), Игорь в мелодраме "Дневной поезд" (1976, Инесса Селезнева), председатель гаражного кооператива Сидорин в трагикомедии "Гараж" (1979, Эльдар Рязанов), полковник Иван Покровский в комедии "О бедном гусаре замолвите слово" (1980, Эльдар Рязанов), Аполлон Сатанеев в музыкальной комедии "Чародеи" по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (1982, Константин Бромберг), Павел Иконников в детективе "Визит к Минотавру" (1987, Эльдор Уразбаев), Дмитрий Логинов в трагикомедии "Небеса обетованные" (1991, Эльдар Рязанов), присяжный в драме "12" (2007, Никита Михалков) и др. В общей сложности его фильмография насчитывает более ста ролей в различных фильмах и сериалах.
Актер занимался озвучиванием мультипликационных фильмов. Принимал участие в записи более двадцати радиоспектаклей.
Валентин Гафт известен как писатель и поэт, особенно популярны созданные им эпиграммы. Автор книг "Я постепенно познаю…" (1997), "Жизнь - театр" (1998, совместно с Леонидом Филатовым), "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Красные фонари" (2007), "Мостовая" (2017) и др.