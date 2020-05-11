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Тіло чоловіка на Миколаївщині знайшли закопаним у його ж саду

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. На Миколаївщині поліцейські розшукували зниклого чоловіка і виявили його тіло у власному саду, закопане під деревом. У чоловіка була рублена рана голови. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Тіло чоловіка на Миколаївщині знайшли закопаним у його ж саду

“10 травня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Житомир про те, що вже декілька днів на зв'язок не виходить її 61-річний брат, який мешкає в селі Мішково-Погорілове Вітовського району. За вказаним місцем проживання безвісно зниклого чоловіка прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду домоволодіння в саду під деревом правоохоронці виявили свіжо перекопаний ґрунт, під яким знаходилося покривало зі слідами темно-бурого кольору, в якому було замотане тіло зниклого чоловіка з рубленою раною голови”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що наразі встановлюються всі обставини події та особи причетні до вчинення злочину.

Зазначається, що за вказаним фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Тернополі неповнолітню дівчину підозрюють у вбивстві іноземного студента.

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