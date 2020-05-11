Тело мужчины в Николаевской области нашли закопанным в его же саду

"10 мая в полицию поступило сообщение от жительницы города Житомир о том, что уже несколько дней на связь не выходит ее 61-летний брат, который живет в селе Мешково-Погорелово Витовского района. По указанному месту жительства безвестно пропавшего мужчины прибыла следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра домовладения в саду под деревом правоохранители обнаружили свежо перекопанную землю, под которой находилось покрывало со следами темно-бурого цвета, в котором было замотанное тело пропавшего мужчины с рубленой раной головы", - говорится в сообщении.

Указано, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

Отмечается, что по данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по п. 6 ч. 2 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе несовершеннолетнюю девушку подозревают в убийстве иностранного студента.



