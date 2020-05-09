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В Тернополі неповнолітню дівчину підозрюють у вбивстві іноземного студента

Київ • УНН

 • 14528 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. В Тернополі 17-річна дівчина підозрюється у вбивстві іноземного студента з Конго. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області.

В Тернополі неповнолітню дівчину підозрюють у вбивстві іноземного студента

Так, 9 травня близько 4 години ранку до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої медичної допомоги, що за місцем проживання вони виявили тіло мертвого чоловіка з ножовим пораненням.

“Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 24-річний житель Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному із вишів Тернополя”, — йдеться в повідомленні.

Як розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич, правоохоронці провели першочергові слідчі дії: опитали сусідів, можливих очевидців та свідків, а також вилучили відео з камер спостереження.

“Таким чином оперативно встановили особу підозрюваної в скоєнні важкого злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вчинення вбивства”, — зазначається в повідомленні.

Також за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ — умисне вбивство.

Окрім того, вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Львові чоловік наніс знайомій 20 ударів викруткою у груди.

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