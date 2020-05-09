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В Тернополе несовершеннолетнюю девушку подозревают в убийстве иностранного студента

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Тернополе 17-летняя девушка подозревается в убийстве иностранного студента из Конго. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

В Тернополе несовершеннолетнюю девушку подозревают в убийстве иностранного студента

Так, 9 мая около 4:00 утра к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от врачей бригады скорой медицинской помощи, по месту жительства они обнаружили тело мертвого мужчины с ножевым ранением.

“Выехав на место происшествия, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний житель Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя”, — говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Владимир Галевич, правоохранители провели первоочередные следственные действия опросили соседей, возможных очевидцев и свидетелей, а также изъяли видео с камер наблюдения.

“Таким образом оперативно установили личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Ею оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства”, — отмечается в сообщении.

Также по данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК — умышленное убийство.

Кроме того, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, во Львове мужчина нанес знакомой 20 ударов отверткой в грудь.

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