Тіла трьох осіб виявили у житловому будинку у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 березня. УНН. У житловому будинку у Львові виявили тіла трьох осіб. За попередньою версією - люди загинули від отруєння чадним газом. Про це УНН повідомили у поліції Львова.
За інформацією правоохоронців, близько 19.30 до них надійшла інформація, що у житловому будинку на першому поверсі виявили тіло чоловіка без ознак життя.
"Коли слідчі та рятувальники прибули на місце, то у квартирі, що поверхом вище, виявили ще два тіла - чоловіка та дружини", - повідомили у поліції.
За попередніми даними, люди загинули через отруєння чадним газом.
Нагадаємо, 5 березня у Бердичеві, що на Житомирщині, в одній із квартир житлового будинку виявили тіла 8 осіб, двоє з них - діти. За попередньою інформацією, причиною смерті стало отруєння чадним газом.