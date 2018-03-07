Тела трех человек обнаружили в жилом доме во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 марта. УНН. В жилом доме во Львове обнаружили тела трех человек. По предварительной версии - люди погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщили УНН в полиции Львова.
По информации правоохранителей, около 19.30 к ним поступила информация, что в жилом доме на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
"Когда следователи и спасатели прибыли на место, то в квартире, что этажом выше, обнаружили еще два тела - мужа и жены", - сообщили в полиции.
По предварительным данным, люди погибли из-за отравления угарным газом.
Напомним, 5 марта в Бердичеве, Житомирской области, в одной из квартир жилого дома обнаружили тела 8 человек, двое из них - дети. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.