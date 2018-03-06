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The Washington Post: США розглядали можливість застосування військової сили щодо режиму Асада

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Білий дім минулого тижня обговорював можливість застосування військової сили щодо режиму Асада в Сирії як покарання за застосування Дамаском хімічної зброї у Східній Гуті. Про це повідомила в понеділок газета The Washington Post, посилаючись на неназваних офіційних осіб, інформує УНН.

За словами видання, нарада під головуванням діючого президента Дональда Трампа пройшла на початку минулого тижня, і в ній брали участь, зокрема, керівник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі, помічник президента з національної безпеки Герберт Макмастер і міністр оборони Джеймс Меттіс.

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Як пише газета, “Трамп запросив варіанти дій з метою покарати уряд президента Сирії Башара Асада після повідомлень про застосування газоподібного хлору — щонайменше в семи випадках у поточному році — і, можливо, інших отруйних речовин, унаслідок чого постраждали цивільні особи у районах, що знаходяться під контролем опозиції”.

Відповідно до однієї з офіційних осіб, продовжує видання, Трамп “не став наполягати на військовій акції” і учасники наради “прийняли рішення продовжувати стежити за розвитком ситуації”.

У той же час видання наводить слова офіційного представника Пентагону Дано Уйат, яка заявила, що Меттіс ні в які обговореннях, що стосуються військових дій проти уряду Сирії, не брав участі. Проте одне з джерел газети стверджує, що Меттіс виступає “категорично” проти використання військової сили у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї, а Макмастер, навпаки, підтримує цю ідею.

Нагадаємо, під час телефонних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей і президент США Дональд Трамп назвали сирійський режим і Росію відповідальними за страждання мирних жителів Східної Гути.

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