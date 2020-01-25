Тетянин день: у Мін’юсті розповіли скільки дівчат з таким іменем в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В Україні іменем Тетяна за останні три роки названо майже три тисячі дівчат. Про це повідомляє УНН зі посиланням на сторінку Facebook Міністерства юстиції України.
“Вітаємо всіх Тетян з Днем ангела. І з цієї нагоди ми дізналися, скільки ж дівчаток було названо іменем Тетяна протягом 2017-2019 років”, — йдеться у повідомленні.
Так, за інформацією Мін’юсту, за три роки іменем Тетяна в Україні назвали 2 957 дівчат.
Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, святкують Тетянин день, або День студентів.