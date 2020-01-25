Сьогодні відзначають Тетянин день

Так, 25 січня, згідно з григоріанським календарем, відзначають релігійне свято Тетянин день. У світі вшановують пам’ять християнської мучениці святої Тетяни.

12 (25) січня 1755 року, на честь іменин матері Івана Шувалова Тетяни Родіоновної, Єлизавета Петрівна підписала указ “Про заснування Московського університету”. Оскільки це відбулося у день святої Тетяни, студенти відзначають Тетянин день Днем студента.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський святкує свій день народження.