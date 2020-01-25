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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Сегодня отмечают Татьянин день

Киев • УНН

 • 21663 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня празднуют Татьянин день, или День студентов, передает УНН.

Сегодня отмечают Татьянин день

Так, 25 января, согласно григорианскому календарю, отмечают религиозный праздник Татьянин день. В мире чтят память христианской мученицы святой Татьяны.

12 (25) января 1755 года, в честь именин матери Ивана Шувалова Татьяны Родионовны, Елизавета Петровна подписала указ “Об учреждении Московского университета”. Поскольку это произошло в день святой Татьяны, студенты отмечают Татьянин день Днем студента.

Напомним, сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения.

Украинские Национальные Новости

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