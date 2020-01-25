Татьянин день: в Минюсте рассказали сколько девушек с таким именем в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине именем Татьяна за последние три года названы почти три тысячи девушек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Министерства юстиции Украины.
“Поздравляем всех Татьян с Днем ангела. И по этому случаю мы узнали, сколько девочек было названо именем Татьяна течение 2017-2019 годов”, — говорится в сообщении.
Так, по информации Минюста, за три года именем Татьяна в Украине назвали 2957 девушек.
Напомним, сегодня, 25 января, празднуют Татьянин день, или День студентов.