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Тести на антитіла можуть дати відповідь на незлічені питання - медики

Тести на антитіла можуть дати відповідь на незлічені питання - медики

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Ключовим питанням зараз у розрізі пандемії COVID-19 є тривалість імунітету — природного після перенесеної хвороби або після щеплення тією чи іншою вакциною. Масові та всеохопні тестування населення на антитіла до коронавірусу можуть відповісти на це та багато інших питань, інформує УНН з посиланням на realclearmarkets.com.

Деталі

Зараз перед організаторами масових спортивних і розважальних заходів постає питання того, яким чином вони можуть продовжувати свою діяльність і з якими групами населення, потенційно захищеними від COVID-19. Питання імунітету — як довго він може тривати, чи ефективні вакцини проти нових мутацій, і які існують відмінності між тими, хто має природний імунітет (отриманий після COVID-19), і тими, хто має поствакцинальний імунітет. Оскільки оновлення інформації з’являється повільно, тестування на антитіла є потужним інструментом, який може запропонувати швидкі відповіді.

На відміну від діагностичних тестів (таких як ПЛР або антигенні тести), які показують, чи заражена коронавірусом людина, тести на антитіла використовуються для визначення минулої інфекції шляхом виявлення специфічних антитіл у крові.

За даними CDC, наразі недостатньо інформації про тривалість імунної відповіді, а отже, і про можливий імунітет. Вимірюючи рівень антитіл у пацієнтів, які отримують вакцину проти COVID-19, тестування на антитіла може допомогти вченим та дослідникам, які вивчають ці питання, краще зрозуміти імунну відповідь на різні вакцини на ринку. Одночасно виробники вакцин працюють над отриманням даних тестів на антитіла, щоб зрозуміти, наскільки вакцини можуть запобігти зараженню коронавірусом та реінфікування. Якщо дослідники виявлять взаємозв’язок між індукованим вакциною захистом та рівнем відповідних антитіл, то тести на антитіла можуть мати великий вплив на визначення того, чи захищені особи та чи потрібно буде їх ревакцинувати проти нових штамів коронавірусу в майбутньому.

Мутації — це ще одна проблема, що викликає занепокоєння, і вчені та дослідники намагаються зрозуміти ефективність вакцин та інших методів лікування проти нових штамів. В межах масових тестувань на антитіла послідовне вимірювання рівня антитіл може допомогти вченим зрозуміти, наскільки ефективні вакцини проти нових варіантів COVID-19, і, зрештою, зробити вакцини більш ефективними.

Тести на антитіла можуть бути використані для вдосконалення вакцин у майбутньому, як це, наприклад, регулярно робиться з вакциною проти грипу. Це пов’язано з тим, що визначення сили та тривалості антитіл може вказувати на ефективність вакцини. Замість того, щоб проводити дорогі клінічні випробування кожного сезону грипу, дослідники можуть перевірити наявність корелятів інфекції — тобто, чи можуть останні кандидати на вакцину стимулювати імунну систему, виробляючи адекватні антитіла проти хвороби.

Науковці та експерти вважають, що якщо вірус SARS-CoV-2 залишатиметься на сезонній основі, то, ймовірно, тестування на антитіла потрібно буде проводити у великих масштабах, щоб не відставати від потреб громадського здоров’я.

 

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