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Тесты на антитела могут дать ответ на бесчисленные вопросы - медики

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Ключевым вопрос сейчас в разрезе пандемии COVID-19 это длительность иммунитета — естественного после перенесенной болезни или после прививки той или иной вакциной. Массовые и всеобъемлющие тестирования населения на антитела к коронавирусу могут ответить на этот и многие другие вопросы, сообщает УНН со ссылкой на realclearmarkets.com.

Детали

Сейчас перед организаторами массовых спортивных и развлекательных мероприятий возникает вопрос того, каким образом они могут продолжать свою деятельность и с какими группами населения, потенциально защищенными от COVID-19. Вопрос иммунитета — как долго он может продолжаться, эффективны ли вакцины против новых мутаций, и какие существуют различия между теми, кто имеет естественный иммунитет (полученный после COVID-19), и теми, кто имеет поствакцинальный иммунитет. Поскольку обновление информации появляется медленно, тестирование на антитела является мощным инструментом, который может предложить быстрые ответы.

В отличие от диагностических тестов (таких как ПЦР или антигенные тесты), которые показывают, заражен ли коронавирусом человек, тесты на антитела используются для определения прошлой инфекции путем выявления специфических антител в крови.

По данным CDC, сейчас недостаточно информации о продолжительности иммунного ответа, а следовательно, и о возможном иммунитете. Измеряя уровень антител у пациентов, получающих вакцину против COVID-19, тестирование на антитела может помочь ученым и исследователям, которые изучают эти вопросы, лучше понять иммунный ответ на различные вакцины на рынке. Одновременно производители вакцин работают над получением данных тестов на антитела, чтобы понять, насколько вакцины могут предотвратить заражение коронавирусом и реинфицирование. Если исследователи обнаружат взаимосвязь между индуцированной вакциной защитой и уровнем соответствующих антител, то тесты на антитела могут иметь большое влияние на определение того, защищены ли лица и нужно будет их ревакцинировать против новых штаммов коронавируса в будущем.

Мутации — это еще одна проблема, вызывающая беспокойство, и ученые и исследователи пытаются понять эффективность вакцин и других методов лечения против новых штаммов. В рамках массовых тестирований на антитела последовательное измерения уровня антител может помочь ученым понять, насколько эффективны вакцины против новых вариантов COVID-19, и, наконец, сделать вакцины более эффективными.

Тесты на антитела могут быть использованы для совершенствования вакцин в будущем, как это, например, регулярно делается с вакциной против гриппа. Это связано с тем, что определение силы и продолжительности антител может указывать на эффективность вакцины. Вместо того, чтобы проводить дорогостоящие клинические испытания каждого сезона гриппа, исследователи могут проверить наличие коррелятов инфекции — то есть, могут ли последние кандидаты на вакцину стимулировать иммунную систему, производя адекватные антитела против болезни.

Ученые и эксперты считают, что если вирус SARS-CoV-2 будет оставаться на сезонной основе, то, вероятно, тестирование на антитела нужно будет проводить в больших масштабах, чтобы не отставать от потребностей общественного здоровья.

 

Украинские Национальные Новости

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