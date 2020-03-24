Тест на COVID-19 у столиці пройшли вже 1297 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У столиці перевірили на наявність захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією, вже 1297 осіб. Про це сказав мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Кількість хворих на коронавірус за минулу добу в столиці збільшилась на чотири людини. Таким чином, в столиці на сьогоднішній день 28 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Протестовано на цю хворобу в столиці на сьогодні 1297 киян”, — сказав Кличко.
З його слів, переважна більшість киян, що захворіли, привезли цю інфекцію з-за кордону.
Нагадаємо, станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.