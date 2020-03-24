Тест на COVID-19 в столице прошли уже 1297 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В столице проверили на наличие заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, уже 1297 человек. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Количество больных коронавирусом за минувшие сутки в столице увеличилось на четыре человека. Таким образом, в столице на сегодняшний день 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Протестировано на эту болезнь в столице на сегодня 1297 киевлян", - сказал Кличко.
По его словам, подавляющее большинство заболевших киевлян привезли эту инфекцию из-за рубежа.
Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случаев коронавирусной болезни COVID-19.