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Tesla представила новий автомобіль Model Y

Київ • УНН

 • 17098 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Компанія американського мільярдера Ілона Маска представила новий електромобіль Tesla Model Y, компактний SUV - практичний спортивний автомобіль, який повинен бути випущений у 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Verge.

Tesla представила новий автомобіль Model Y

Варіант Tesla Model Y зі збільшеною дальністю пробігу (long range) зможе проїхати понад 480 км без підзарядки і буде коштувати 47 тисяч доларів, у той час як performance-варіант (з високими динамічними характеристиками, спортивного типу) за 60 тисяч доларів буде набирати швидкість від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди. Це п'ята машина Ілона Маск, випущена на ринок, і друга спроба компанії створити електромобіль для мас-ринку.

"Він має функціональність SUV, але буде їздити як спортивний автомобіль. Так що ця штука буде дуже "жорстка" на поворотах", - сказав Маск.

Model Y зі збільшеною дальністю за 47 тисяч доларів з'явиться восени 2020 року, сказав Маск. Tesla також буде виробляти повнопривідну версію з двома двигунами за 51 тисячу доларів США і performance-версію за 60 тисяч доларів США, обидві з яких також з'являться восени 2020 року. Дешевша стандартна версія, яка зможе проїхати 370 км без підзарядки, за словами Маск, не з'явиться до 2021 року, а після старту продажу коштуватиме 39 тисяч доларів.

Просторіша, ніж Model 3, але не настільки, як Model X, Model Y може вмістити сім людей. Маск сказав, що очікує 5-зіркові рейтинги креш-тестів і високі оцінки безпеки за усіми напрямками. "Це буде найбезпечніший SUV середнього розміру", - похвалився він. 

Інтер'єр автомобіля буде схожий на Model 3. Model Y, зокрема, матиме майже 40-сантиметровий сенсорний екран на приборній панелі, люк на даху з панорамним виглядом. Утім, три ряди сидінь, розраховані на сім пасажирів, не будуть доступні до 2021 року.

"Круто те, що це "повна функціональність". Він зможе робити все, що завгодно, лише за допомогою оновлень програмного забезпечення", - додав Маск, вказавши деякі майбутні функції самостійного водіння Model Y.

Нагадаємо, Tesla отримає позику у 521 млн доларів на будівництво заводу в Шанхаї.

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