Tesla представила новый автомобиль Model Y

Вариант Tesla Model Y с увеличенной дальностью пробега (long range) сможет проехать более 480 км без подзарядки и будет стоить 47 тысяч долларов, в то время как performance-вариант (с высокими динамическими характеристиками, спортивного типа) за 60 тысяч долларов будет набирать скорость от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды. Это пятая машина Маска, выпущенная на рынок, и вторая попытка компании создать электромобиль для масс-рынка.

"Он обладает функциональностью SUV, но будет ездить как спортивный автомобиль. Так что эта штука будет очень "жесткой" на поворотах", - сказал Маск.

Model Y с увеличенной дальностью за 47 тысяч долларов появится осенью 2020 года, сказал Маск. Tesla также будет производить полноприводную версию с двумя двигателямиза 51 тысячу долларов США и performance-версию за 60 тысяч долларов США, обе из которых также появятся осенью 2020 года. Дешевой стандартной версии, которая сможет проехать 370 км без подзарядки, по словам Маска, не будет до 2021 года, а после начала продаж будет стоить 39 тысяч долларов.

Просторнее, чем Model 3, но не настолько, как Model X, Model Y может вместить семь человек. Маск сказал, что ожидает 5-звездные рейтинги крэш-тестов и высокие оценки безопасности по всем направлениям. "Это будет самый безопасный SUV среднего размера", - похвастался он.

Интерьер автомобиля будет похож на Model 3. Model Y, в частности, будет иметь почти 40-сантиметровый сенсорный экран на приборной панели, люк на крыше с панорамным видом. Впрочем, три ряда сидений, рассчитанные на семь пассажиров, будут недоступны до 2021 года.

"Круто то, что это "полная функциональность". Он сможет делать все, что угодно, лишь с помощью обновлений программного обеспечения", - добавил Маск, указав на некоторые будущие функции самостоятельного вождения Model Y.

Напомним, Tesla получит кредит в размере 521 млн долларов на строительство завода в Шанхае.