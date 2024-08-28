Терористична країна обстріляла Донеччину: двоє цивільних поранені
Київ • УНН
У Селидовому на Донеччині через російський артобстріл поранено двох чоловіків. Постраждалі 1993 та 1969 років народження доставлені до лікарні з переломами ніг та осколковими пораненнями грудної клітини.
На Донеччині окупанти поранили двох цивільних осіб. Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
27 серпня близько 17:15 у місті Селидове, яке входить до Селидівської громади, стався російський артобстріл. Через дану атаку поранення отримали двоє цивільних– чоловіки 1993 та 1969 року народження.
Обидва постраждалих були доставлені до найближчої лікарні з переломами обох гомілок і осколковими пораненнями грудної клітини.
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