Террористическая страна обстреляла Донецкую область: двое гражданских ранены
Киев • УНН
В Селидово Донецкой области из-за российского артобстрела ранены двое мужчин. Пострадавшие 1993 и 1969 годов рождения доставлены в больницу с переломами ног и осколочными ранениями грудной клетки.
В Донецкой области оккупанты ранили двух гражданских лиц. Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
27 августа около 17:15 в городе Селидово, который входит в Селидовскую громаду, произошел российский артобстрел. Из-за данной атаки ранения получили двое гражданских - мужчины 1993 и 1969 года рождения.
Оба пострадавших были доставлены в ближайшую больницу с переломами обеих голеней и осколочными ранениями грудной клетки.
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