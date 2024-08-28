Террористическая страна обстреляла Донецкую область: двое гражданских ранены

В Донецкой области оккупанты ранили двух гражданских лиц. Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

27 августа около 17:15 в городе Селидово, который входит в Селидовскую громаду, произошел российский артобстрел. Из-за данной атаки ранения получили двое гражданских - мужчины 1993 и 1969 года рождения.

Оба пострадавших были доставлены в ближайшую больницу с переломами обеих голеней и осколочными ранениями грудной клетки.

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