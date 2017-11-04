Терористів у зоні АТО гине майже втричі більше, ніж українських бійців – Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Терористів у зоні проведення АТО гине майже утричі більше, ніж українських військових. Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Орків гине в 2,8 разів більше, ніж сьогодні гине наших воїнів”, — сказав він.
“По „двохсотих“, оскільки не всіх загиблих відправляють на російську землю, ми нічого не відслідкуємо, а от те, що різними засобами і методиками з декількох джерел надходить інформація, то загиблих на тій стороні набагато більше”, — додав голова Донецької ВЦА.
Як повідомляв УНН, сім’ям загиблих українських воїнів виплатили понад 1,5 млрд грн.