Терористів у зоні АТО гине майже втричі більше, ніж українських бійців – Жебрівський

“Орків гине в 2,8 разів більше, ніж сьогодні гине наших воїнів”, — сказав він.

“По „двохсотих“, оскільки не всіх загиблих відправляють на російську землю, ми нічого не відслідкуємо, а от те, що різними засобами і методиками з декількох джерел надходить інформація, то загиблих на тій стороні набагато більше”, — додав голова Донецької ВЦА.

Як повідомляв УНН, сім’ям загиблих українських воїнів виплатили понад 1,5 млрд грн.