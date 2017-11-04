Террористов в зоне АТО погибает почти втрое больше, чем украинских бойцов - Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Террористов в зоне проведения АТО погибает почти втрое больше, чем украинских военных. Об этом в эфире “5 канала” заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
“Орков погибает в 2,8 раз больше, чем сегодня гибнет наших воинов”, — сказал он.
“По „двухсотых“, поскольку не всех погибших отправляют на русскую землю, мы ничего не отследим, а вот то, что разными способами и методиками из нескольких источников поступает информация, то погибших на той стороне гораздо больше”, — добавил глава Донецкой ВЦА.
Как сообщал УНН, семьям погибших украинских воинов выплатили более 1,5 млрд грн .