Террористов в зоне АТО погибает почти втрое больше, чем украинских бойцов - Жебривский

“Орков погибает в 2,8 раз больше, чем сегодня гибнет наших воинов”, — сказал он.

“По „двухсотых“, поскольку не всех погибших отправляют на русскую землю, мы ничего не отследим, а вот то, что разными способами и методиками из нескольких источников поступает информация, то погибших на той стороне гораздо больше”, — добавил глава Донецкой ВЦА.

Как сообщал УНН, семьям погибших украинских воинов выплатили более 1,5 млрд грн .