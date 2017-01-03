Терористи "ІД" напали на поліцейську дільницю в Іраці

Відзначається, що терористи оголосили про свою відповідальність за атаку на силовиків в належних їм соціальних мережах.

У понеділок увечері група бойовиків, серед яких і смертники напала на поліцейську дільницю в місті Самарра, розташованому в провінції Салах ад-Дін. Щонайменше, сім осіб загинули.

Пізніше після прибуття підкріплення військові змогли ліквідувати напали на ділянку радикалів.