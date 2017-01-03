Терористи "ІД" напали на поліцейську дільницю в Іраці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в іракському місті Самарра, про це повідомляє телеканал Sky News Arabia, передає УНН.
Відзначається, що терористи оголосили про свою відповідальність за атаку на силовиків в належних їм соціальних мережах.
У понеділок увечері група бойовиків, серед яких і смертники напала на поліцейську дільницю в місті Самарра, розташованому в провінції Салах ад-Дін. Щонайменше, сім осіб загинули.
Пізніше після прибуття підкріплення військові змогли ліквідувати напали на ділянку радикалів.