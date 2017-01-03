Террористы "ИГ" напали на полицейский участок в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иракском городе Самарра, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, передает УНН.
Отмечается, что террористы объявили о своей ответственности за атаку на силовиков в принадлежащих им социальных сетях.
В понедельник вечером группа боевиков, среди которых и смертники напала на полицейский участок в городе Самарра, расположенном в провинции Салах ад-Дин. По меньшей мере, семь человек погибли.
Позже после прибытия подкрепления военные смогли ликвидировать напали на участок радикалов.