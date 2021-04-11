Теракт у Відні: в Австрії затриманий можливий пособник злочинця

За повідомленнями австрійських ЗМІ, мова йде про 21-річного чоловіка з австрійським паспортом і єгипетськими корінням. Він був затриманий вранці 9 квітня в квартирі своїх батьків в передмісті Відня. На даний момент слідство з’ясовує, чи брав він безпосередню участь в підготовці теракту або лише знав про нього.

Теракт у Відні в листопаді 2020 року

Теракт у Відні відбувся ввечері 2 листопада. У столиці Австрії кілька злочинців відкрили стрілянину в шести різних місцях міста. В результаті теракту загинули четверо осіб: двоє чоловіків і дві жінки. Ще 17 осіб, в тому числі один 28-річний поліцейський, отримали поранення і зараз знаходяться в лікарнях. Семеро постраждалих — у критичному стані.

Під час теракту у Відні поліцейські вбили одного з терористів. За даними МВС Австрії, це 20-річний Фейзулай Куйт, якого раніше судили за спробу виїхати до Сирії, щоб долучитися до терористичного угруповання “Ісламська держава”. 3 листопада в місті Санкт-Пельтен в федеральній землі Нижня Австрія в рамках розслідування справи про теракт затримано двох осіб. Пізніше в місті Лінц на півночі Австрії затримали ще одного підозрюваного в терактах у Відні.

За даними прокуратури, в даний момент в зв’язку з терактом у Відні під вартою перебувають близько десяти чоловік. При цьому обвинувачення проти них не було висунуто до сих пір.