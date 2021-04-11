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Теракт в Вене: в Австрии задержан возможный пособник преступника

Теракт в Вене: в Австрии задержан возможный пособник преступника

Киев  •  УНН

 • 16381 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Возможный сообщник исламиста, который устроил в ноябре 2020 года стрельбу в центре Вены, был задержан в Австрии. Об этом сообщила в субботу, 10 апреля, официальный представитель прокуратуры в Вене, передает УНН со ссылкой на DW.

По сообщениям австрийских СМИ, речь идет про 21-летнего мужчину с австрийским паспортом и египетскими корнями. Он был задержан утром 9 апреля в квартире своих родителей в пригороде Вены. На данный момент следствие выясняет, принимал ли он непосредственное участие в подготовке теракта или только знал о нем.

Теракт в Вене в ноябре 2020 года

Теракт в Вене состоялся вечером 2 ноября. В столице Австрии несколько преступников открыли стрельбу в шести различных местах города. В результате теракта погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Еще 17 человек, в том числе один 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. Семеро пострадавших — в критическом состоянии.

Во время теракта в Вене полицейские убили одного из террористов. По данным МВД Австрии, это 20-летний Фейзулай Кайт, который ранее судили за попытку выехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке “Исламское государство”. 3 ноября в городе Санкт-Пёльтен в федеральной земле Нижняя Австрия в рамках расследования дела о теракте задержаны два человека. Позже в городе Линц на севере Австрии задержали еще одного подозреваемого в терактах в Вене.

По данным прокуратуры, в данный момент в связи с терактом в Вене под стражей находятся около десяти человек. При этом обвинение против них не было выдвинуто до сих пор.

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