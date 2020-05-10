Тепер українці знають куди дзвонити при укусі тихоокеанської медузи: Голубовська розповіла про реформу медицини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Система стандартизації екстреної медичної допомоги була зруйнована Новим клінічним протоколом, який затвердила в 2019 році тоді виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вважає, що абсурдність документа доводить пункт, де написано, куди звернутися в разі укусу тихоокеанської медузи. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Особисто у мене давно немає ніяких питань до цих горе-реформаторів, які зруйнували систему стандартизації медичної допомоги та здатні тільки на твердження ганебного протоколу щодо екстреної медичної допомоги, де написано, куди ми повинні з вами дзвонити в разі укусу тихоокеанської медузи та маса іншого марення", - вважає Голубовська.
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Вона стверджує, що один цей факт свідчить про неповагу до державних інституцій, про наплювацьке ставлення до хворого, про ненависть до фахівців, які б ніколи не пропустили подібних рекомендацій.
"Ці люди зі своєю некомпетентністю, повірте, не зупиняться ні перед чим. Поки їх хтось не зупинить в цій країні. Занадто добре за це платять", - пише лікар.
Як раніше повідомляв УНН, в протоколі МОЗ про екстрену допомогу виявили помилки і препарати, неліцензовані в Україні.