Теперь украинцы знают куда звонить при укусе тихоокеанской медузы: Голубовская рассказала о реформе медицины

"Лично у меня давно нет никаких вопросов к этим горе-реформаторам, которые разрушили систему стандартизации медицинской помощи и способны только на утверждение позорного протокола относительно экстренной медицинской помощи, где написано, куда мы должны с вами звонить в случае укуса тихоокеанской медузы и масса другого бреда", - считает Голубовская.

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Она утверждает, что один этот факт свидетельствует о неуважении к государственным институтам, о наплевательском отношение к больному, о ненависти к специалистам, которые никогда не пропустили подобных рекомендаций.

"Эти люди со своей некомпетентностью, поверьте, не остановятся ни перед чем. Пока их кто-то не остановит в этой стране. Слишком хорошо за это платят", - пишет врач.

Как ранее сообщал УНН, в протоколе Минздрава об экстренной помощи обнаружили ошибки и препараты, нелицензированные в Украине.