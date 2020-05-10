Голубовская предостерегла операторов АЗС от обсуждения протоколов лечения COVID-19

"Всяческим филологам, бухгалтерам, геологам, менеджерам по пиву, операторам заправочных станций, которых Супрун засунула в минздрав управлять кандидатами медицинских наук, а также бывших коллег, которые давно покинули практику и нашли более теплые места в международных грантоедских организациях, или которые не имеют никакого отношения к таким больным, совсем не стыдно обсуждать документ, написанный группой профильных профессоров. Им невдомек, что критиковать профессиональные вещи может только тот человек, который хотя бы понимает, о чем он говорит", - считает Голубовская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медреформа в Украине споткнулась из-за пандемии коронавируса - Ляшко

Врач отмечает, что люди ежедневно страдают и теряют надежду на фоне распространения пандемии, однако на этом фоне "каким-то шарлатанам нужно постоянно поднимать на поверхность обсуждения нашего протокола по лечению COVID-19, куда включены исключительно те средства, которыми сейчас пользуется весь мир".

По ее мнению, участие в прямых эфирах таких людей и их посты в соцсетях приносят людям только дополнительный стресс и отвлекают уставших врачей от своей работы.

"Всем пациентам и всем потенциальным пациентам (которыми мы все являемся) хочу сказать - мы не только сделали протокол, мы обучаем наших врачей, мы советуемся со всем миром, мы проводим онлайн конференции со специалистами, ездим по регионам, мы изучаем все имеющиеся мировые практики, готовим свои аналитические публикации, мы очень осторожно и внимательно подходим к терапии... Поэтому, друзья, доверяйте своим врачам и не слушайте грантоедских политиканов", - заверила Голубовская.

Ранее УНН писал, что к реформе медицины нужно больше привлекать специалистов.