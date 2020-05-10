Голубовська застерегла операторів АЗС від обговорення протоколів лікування COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 165038 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 118190 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 108977 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 116796 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 137032 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143117 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 227733 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216995 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187259 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176805 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2.8м/с
81%
Популярнi новини

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

10 квітня, 16:30 • 14428 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 17568 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 15432 перегляди

В Ізраїлі сотні відставних офіцерів та резервістів ВПС закликали уряд піти на угоду з ХАМАС для повернення заручників

10 квітня, 16:48 • 11586 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 25056 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 165040 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 165554 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 285366 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 308230 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 390109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53647 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36707 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51284 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52958 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128234 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Голубовська застерегла операторів АЗС від обговорення протоколів лікування COVID-19

Київ • УНН

 • 24301 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Заслужений лікар України Ольга Голубовська вважає, що протокол лікування COVID-19 можуть оцінювати лише люди, які розуміють, про що говорять, і мають спеціальну освіту, а не є ставлениками Уляни Супрун, які раніше працювали де завгодно, але не в сфері охорони здоров'я. Їх міркування лише піднімають паніку і відволікають медиків від роботи. Таку думку висловила лікар-інфекціоніст на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Голубовська застерегла операторів АЗС від обговорення протоколів лікування COVID-19

"Усіляким філологам, бухгалтерам, геологам, менеджерам по пиву, операторам заправних станцій, яких Супрун засунула в мінохоронздоров'я керувати кандидатами медичних наук, а також колишніх колег, які давно полишили практику і знайшли більш теплі місця в міжнародних грантоїдських організаціях, або які не мають ніякого відношення до таких хворих, зовсім не соромно обговорювати документ, написаний групою профільних професорів. Їм невтямки, що критикувати професійні речі може тільки та людина, яка хоча б розуміє, про що вона говорить", - вважає Голубовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медреформа в Україні спіткнулася через пандемію коронавируса - Ляшко

Лікар наголошує, що люди щодня потерпають і втрачають надію на тлі поширення пандемії, однак на цьому тлі "якимось шарлатанам треба постійно піднімати на поверхню обговорення нашого протоколу з лікування COVID-19, куди включені виключно ті засоби, якими зараз користується весь світ".

На її думку, участь в прямих ефірах таких людей та їхні пости в соцмережах приносять людям лише додатковий стрес і відволікають втомлених лікарів від своєї роботи.

"Всім пацієнтам і всім потенційним пацієнтам (якими ми всі є) хочу сказати - ми не тільки зробили протокол, ми навчаємо наших лікарів, ми радимося з усім світом, ми проводимо он-лайн конференції з фахівцями, їздимо по регіонах, ми вивчаємо всі наявні світові практики, готуємо свої аналітичні публікації, ми дуже обережно і уважно підходимо до терапії... Тому, друзі, довіряйте своїм лікарям і не слухайте грантоїдських політиканів", - запевнила Голубовська.

Раніше УНН писав, що до реформи медицини потрібно більше залучати фахівців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.00
Bitcoin
$80,435.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.19
Ethereum
$1,539.50