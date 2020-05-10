Голубовська застерегла операторів АЗС від обговорення протоколів лікування COVID-19

"Усіляким філологам, бухгалтерам, геологам, менеджерам по пиву, операторам заправних станцій, яких Супрун засунула в мінохоронздоров'я керувати кандидатами медичних наук, а також колишніх колег, які давно полишили практику і знайшли більш теплі місця в міжнародних грантоїдських організаціях, або які не мають ніякого відношення до таких хворих, зовсім не соромно обговорювати документ, написаний групою профільних професорів. Їм невтямки, що критикувати професійні речі може тільки та людина, яка хоча б розуміє, про що вона говорить", - вважає Голубовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медреформа в Україні спіткнулася через пандемію коронавируса - Ляшко

Лікар наголошує, що люди щодня потерпають і втрачають надію на тлі поширення пандемії, однак на цьому тлі "якимось шарлатанам треба постійно піднімати на поверхню обговорення нашого протоколу з лікування COVID-19, куди включені виключно ті засоби, якими зараз користується весь світ".

На її думку, участь в прямих ефірах таких людей та їхні пости в соцмережах приносять людям лише додатковий стрес і відволікають втомлених лікарів від своєї роботи.

"Всім пацієнтам і всім потенційним пацієнтам (якими ми всі є) хочу сказати - ми не тільки зробили протокол, ми навчаємо наших лікарів, ми радимося з усім світом, ми проводимо он-лайн конференції з фахівцями, їздимо по регіонах, ми вивчаємо всі наявні світові практики, готуємо свої аналітичні публікації, ми дуже обережно і уважно підходимо до терапії... Тому, друзі, довіряйте своїм лікарям і не слухайте грантоїдських політиканів", - запевнила Голубовська.

Раніше УНН писав, що до реформи медицини потрібно більше залучати фахівців.