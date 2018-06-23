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Тенісистка Ястремська обіграла росіянку на шляху до фіналу в Ілклі

Тенісистка Ястремська обіграла росіянку на шляху до фіналу в Ілклі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. 18-річна одеситка Даяна Ястремська продовжила переможну ходу на змаганнях категорії ITF в Ілклі (Велика Британія), передає УНН.

В рамках півфінальної баталії українка за 70 хвилини подолала супротив 7-ї сіяної змагань росіянки Катерини Александрової – 6:4, 6:3.

У першій партії Ястремська відзначилася двома брейками проти одного у супротивниці, а в наступному сеті їй вистачило одного брейку.

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Зазначимо, що суперницею Ястремської в фінальному матчі стане переможниця другого півфіналу, в якому зустрінуться тенісистки з кваліфікації: чешка Тереза Сміткова і Абігейл Тере Апіса з Папуа - Новій Гвінеї.

Додамо також, даний фінал стане для одеситки другим в поточному сезоні: в середині травня на 100-тисячнику у французькому Кань-сюр-Мер Даяна поступилася в матчі за титул шведці Ребеці Петерсон. Крім того, одеситка оновить персональний рекорд в рейтингу WTA.

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