Тенісистка Ястремська обіграла росіянку на шляху до фіналу в Ілклі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. 18-річна одеситка Даяна Ястремська продовжила переможну ходу на змаганнях категорії ITF в Ілклі (Велика Британія), передає УНН.
В рамках півфінальної баталії українка за 70 хвилини подолала супротив 7-ї сіяної змагань росіянки Катерини Александрової – 6:4, 6:3.
У першій партії Ястремська відзначилася двома брейками проти одного у супротивниці, а в наступному сеті їй вистачило одного брейку.
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Зазначимо, що суперницею Ястремської в фінальному матчі стане переможниця другого півфіналу, в якому зустрінуться тенісистки з кваліфікації: чешка Тереза Сміткова і Абігейл Тере Апіса з Папуа - Новій Гвінеї.
Додамо також, даний фінал стане для одеситки другим в поточному сезоні: в середині травня на 100-тисячнику у французькому Кань-сюр-Мер Даяна поступилася в матчі за титул шведці Ребеці Петерсон. Крім того, одеситка оновить персональний рекорд в рейтингу WTA.