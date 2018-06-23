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Теннисистка Ястремская обыграла россиянку на пути к финалу в Илкли

Теннисистка Ястремская обыграла россиянку на пути к финалу в Илкли

Киев  •  УНН

 • 10969 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. 18-летняя одесситка Даяна Ястремская продолжила победное шествие на соревнованиях категории ITF в Илкли (Великобритания), передает УНН.

В рамках полуфинальной баталии украинка за 70 минут преодолела сопротивление 7-й сеяной соревнований россиянки Екатерины Александровой - 6:4, 6:3.

В первой партии Ястремская отметилась двумя брейками против одного у противницы, а в следующем сете ей хватило одного брейка.

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Отметим, что соперницей Ястремской в ​​финальном матче станет победительница второго полуфинала, в котором встретятся теннисистки из квалификации чешка Тереза ​​Смиткова и Абигейл Тере Аписа с Папуа - Новой Гвинеи.

Добавим также, данный финал станет для одесситки вторым в текущем сезоне: в середине мая на 100-тысячнике во французском Кань-сюр-Мер Даяна уступила в матче за титул шведке Ребекке Петерсон. Кроме того, одесситка обновит персональный рекорд в рейтинге WTA.

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