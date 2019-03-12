Тенісистка Цуренко припинила виступи на турнірі в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У поєдинку третього кола турніру в Індіан-Веллс друга ракетка України Леся Цуренко зустрілася із 9-ю сіяною білорускою Аріною Соболенко, передає кореспондент УНН.
Провальним виявився старт зустрічі для киянки – вона програла чотири поспіль гейми. Далі Цуренко здійснила один брейк, але на більше її не вистачило – 2:6.
На старті другої половини білоруска також пішла у відрив (4:1). Цуренко вдалося наздогнати опонентку (5:5), але наступні гейми знову закінчилися на користь Соболенко – 7:5 та її фінальною перемогою.
Зауважимо, що чотири роки назад Цуренко встановила власний особистий рекорд.