Теннисистка Цуренко прекратила выступления на турнире в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В поединке третьего круга турнира в Индиан-Уэллс вторая ракетка Украины Леся Цуренко встретилась с 9-й сеяной белоруской Ариной Соболенко, передает корреспондент УНН.
Провальным оказался старт встречи для киевлянки - она проиграла четыре подряд гейма. Далее Цуренко осуществила один брейк, но на большее ее не хватило - 2:6.
На старте второй половины белоруска также ушла в отрыв (4:1). Цуренко удалось догнать оппонентку (5:5), но следующие гейма вновь закончились в пользу Соболенко - 7:5 и ее финальной победой.
Заметим, что четыре года назад Цуренко установила собственный личный рекорд.