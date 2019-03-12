Теннисистка Цуренко прекратила выступления на турнире в Индиан-Уэллс

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 4311 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117492 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 120106 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120291 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116803 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141189 просмотра

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В поединке третьего круга турнира в Индиан-Уэллс вторая ракетка Украины Леся Цуренко встретилась с 9-й сеяной белоруской Ариной Соболенко, передает корреспондент УНН.

Провальным оказался старт встречи для киевлянки - она проиграла четыре подряд гейма. Далее Цуренко осуществила один брейк, но на большее ее не хватило - 2:6.

На старте второй половины белоруска также ушла в отрыв (4:1). Цуренко удалось догнать оппонентку (5:5), но следующие гейма вновь закончились в пользу Соболенко - 7:5 и ее финальной победой.

Заметим, что четыре года назад Цуренко установила собственный личный рекорд.

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