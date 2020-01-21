Тенісистка Світоліна святкувала перемогу на старті Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно подолала перше коло на Відкритому чемпіонаті Австралії, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
П'ятій сіяній знадобилося 1 година та 21 хвилина аби подолати супротив Кеті Бултер із Великої Британії – 6:4, 7:5.
Наша спортсменка припустилася меншої кількості невимушених помилок – 20:33, але поступилася за кількістю "віннерсів" – 17:27.
Зауважимо, що у другому колі Світоліна зіграє проти американки Лорен Девіс (WTA 65). Усі чотири попередні зустрічі тенісисток завершувалися на користь українки.