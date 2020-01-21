Теннисистка Свитолина праздновала победу на старте Australian Open

Пятой сеяной понадобился 1 час и 21 минута чтобы преодолеть сопротивление Кэти Бултер из Великобритании - 6:4, 7:5.

Наша спортсменка допустила меньшего количества невынужденных ошибок - 20:33, но уступила по количеству "виннерсов" - 17:27.

Заметим, что во втором круге Свитолина сыграет против американки Лорен Дэвис (WTA 65). Все четыре предыдущих встречи теннисисток завершались в пользу украинки.