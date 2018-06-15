Тенісистка Костюк отримала "вайлд кард" на турнір у Мальорці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. П'ятнадцятирічна українська тенісистка Марта Костюк отримала "вайлд кард" в основну сітку престижного трав'яного турніру WTA "Mallorca Open", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Раніше в цьому році Костюк зіграла в основі турніру WTA Premier Mandarory в Мадриді, де їй також дали "вайлд кард", а в Штутгарті зуміла пробитися з кваліфікації в основну сітку (дійшла до другого кола).
Окрім українки спеціальні запрошення отримали Світлана Кузнєцова, Франческа Скьявоне і Лара Аррубаррена.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліна втратила одну позицію в рейтингу WTA
Примітно, що у минулому сезоні Костюк програла на старті кваліфікації на "Mallorca Open" 11-ій сіяній Ганні Калінській в двох сетах.
Відзначимо, що на змаганнях в Іспанії в основній сітці зіграє і третя ракетка України Катерина Козлова.
Додамо також, турнір, призовий фонд якого складає 250 тис. дол., стартуватиме 18 червня і триватиме до 24-го числа.