Теннисистка Костюк получила "вайлд кард" на турнир в Мальорке

Ранее в этом году Костюк сыграла в основе турнира WTA Premier Mandarory в Мадриде, где ей также дали "вайлд кард", а в Штутгарте сумела пробиться из квалификации в основную сетку (дошла до второго круга).

Кроме украинки специальные приглашения получили Светлана Кузнецова, Франческа Скьявоне и Лара Аррубаррена.

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Примечательно, что в прошлом сезоне Костюк проиграла на старте квалификации на "Mallorca Open" одиннадцатой сеяной Анне Калинской в двух сетах.

Отметим, что на соревнованиях в Испании в основной сетке сыграет и третья ракетка Украины Екатерина Козлова.

Добавим также, турнир, призовой фонд которого составляет 250 тыс. долл., стартует 18 июня и продлится до 24-го числа.